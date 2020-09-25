В Минздраве оценили подготовку Карагандинской области к возможной второй волне COVID-19

Караганда. 24 сентября. Kazakhstan Today - Насколько готовы медучреждения Карагандинской области к возможной второй волне коронавирусной инфекции, проверила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает Kazakhstan Today.

Вице-министр здравоохранения ознакомилась с работой поликлиники №3 и инфекционно-провизорных госпиталей региона.

В поликлинике №3 заместитель министра осмотрела медоборудование: тонометры, тепловизоры, защитные средства и другое.

В это время в медучреждении проходил мастер-класс по введению прикорма детям. Ажар Гиният в прошлом педиатр, поэтому она заинтересовалась тренингом. Ей продемонстрировали также отоакустическую эмиссию - аппарат для проверки слуха у новорождённых. И показали кабинет развития ребёнка", - рассказали в пресс-службе акима Карагандинской области.

Затем вице-министр посетила инфекционно-провизорный госпиталь областной клинической больницы. Ознакомилась с работой провизорного и инфекционного отделений, а также кабинета компьютерной томографии.

Не обошла своим вниманием и законсервированный сейчас инфекционный стационар при клинике профессора Х. Ж. Макажанова.

В ситуационном центре УЗКО заместителю министра здравоохранения были продемонстрированы инструменты по мониторингу КВИ и отчётные формы по COVID-19.

В заключение поездки вице-министр провела совещание в управлении здравоохранения Карагандинской области, где оценила степень готовности региона к возможной второй волне КВИ и отметила особую значимость труда медицинских работников во время пандемии.

Врач стал больше цениться в обществе. Президент страны уделяет большое внимание труду медработников, повышаются зарплаты. И нам нужно оправдать это доверие", - резюмировала она.

В целом, по словам замминистра, Карагандинская область готова к возможному осложнению эпидситуации.





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