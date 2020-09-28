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В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом

27.09.2020 14365
В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом
Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки (по данным на 26 сентября) в Казахстане зарегистрированы 64 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 136 человек выздоровели, сообщает Kazakhstan Today.
 
Всего в стране подтверждено 107 723 случая, из них:
 
в Алматы - 14 370 (+3);
 
в Нур-Султане - 14 074 (+10);
 
в Атырауской области - 11 076 (+4);
 
в Карагандинской области - 10 255 (+4);
 
в ВКО - 8678 (+17);
 
в ЗКО - 6854 (+2);
 
в Шымкенте - 5188 (+0);
 
в Алматинской области - 4959 (+2);
 
в Жамбылской области - 4124(+2);
 
в СКО - 4081(+5);
 
в Павлодарской области - 3905 (+4);
 
в Костанайской области - 3481 (+3);
 
в Акмолинской области - 3480 (+4);
 
в Туркестанской области - 3374 (+0);
 
в Мангистауской области - 3340 (+2);
 
в Кызылординской области - 3242 (+0);
 
в Актюбинской области - 3242 (+2).
 
Напомним, по данным на 25 сентября в Казахстане зарегистрировали 69 новых случаев заболевания. 
 
Также, согласно данным статистики за 26 сентября, 136 человек выздоровели от коронавируса.
 
в Нур-Султане - 1;
 
в Алматы - 3;
 
в Шымкенте - 39;
 
в Актюбинской области - 43;
 
в Атырауской области - 1;
 
в Западно-Казахстанской области - 2;
 
в Карагандинской области - 37;
 
в Павлодарской области - 6;
 
в Туркестанской области - 4.
 
Всего в стране выздоровели 102 666 человек от COVID-19.
 

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