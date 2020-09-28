В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки (по данным на 26 сентября) в Казахстане зарегистрированы 64 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 136 человек выздоровели, сообщает Kazakhstan Today.

Всего в стране подтверждено 107 723 случая, из них:

в Алматы - 14 370 (+3);

в Нур-Султане - 14 074 (+10);

в Атырауской области - 11 076 (+4);

в Карагандинской области - 10 255 (+4);

в ВКО - 8678 (+17);

в ЗКО - 6854 (+2);

в Шымкенте - 5188 (+0);

в Алматинской области - 4959 (+2);

в Жамбылской области - 4124(+2);

в СКО - 4081(+5);

в Павлодарской области - 3905 (+4);

в Костанайской области - 3481 (+3);

в Акмолинской области - 3480 (+4);

в Туркестанской области - 3374 (+0);

в Мангистауской области - 3340 (+2);

в Кызылординской области - 3242 (+0);

в Актюбинской области - 3242 (+2).

Напомним, по данным на 25 сентября в Казахстане зарегистрировали 69 новых случаев заболевания.

Также, согласно данным статистики за 26 сентября, 136 человек выздоровели от коронавируса.

в Нур-Султане - 1;

в Алматы - 3;

в Шымкенте - 39;

в Актюбинской области - 43;

в Атырауской области - 1;

в Западно-Казахстанской области - 2;

в Карагандинской области - 37;

в Павлодарской области - 6;

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели 102 666 человек от COVID-19.

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