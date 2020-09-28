В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом

Всего в стране подтверждено 107 723 случая, из них:
в Алматы - 14 370 (+3);
в Нур-Султане - 14 074 (+10);
в Атырауской области - 11 076 (+4);
в Карагандинской области - 10 255 (+4);
в ВКО - 8678 (+17);
в ЗКО - 6854 (+2);
в Шымкенте - 5188 (+0);
в Алматинской области - 4959 (+2);
в Жамбылской области - 4124(+2);
в СКО - 4081(+5);
в Павлодарской области - 3905 (+4);
в Костанайской области - 3481 (+3);
в Акмолинской области - 3480 (+4);
в Туркестанской области - 3374 (+0);
в Мангистауской области - 3340 (+2);
в Кызылординской области - 3242 (+0);
в Актюбинской области - 3242 (+2).
Напомним, по данным на 25 сентября в Казахстане зарегистрировали 69 новых случаев заболевания.
Также, согласно данным статистики за 26 сентября, 136 человек выздоровели от коронавируса.
в Нур-Султане - 1;
в Алматы - 3;
в Шымкенте - 39;
в Актюбинской области - 43;
в Атырауской области - 1;
в Западно-Казахстанской области - 2;
в Карагандинской области - 37;
в Павлодарской области - 6;
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровели 102 666 человек от COVID-19.
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