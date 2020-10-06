Алматы. 5 октября. Kazakhstan Today - Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов в беседе с порталом "Ura.ru" выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода, пишет РИА Новости

По его словам, в течение трех-четырех месяцев у пациентов, переболевших COVID-19, снижаются антитела вплоть до полного исчезновения. При этом к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения", - предупредил Чепурнов.

Специалист считает, что увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.

Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет... Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", — утверждает вирусолог.

Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, больше всего заболевших наблюдается в США, Индии и Бразилии.

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