Пассажиров зарубежных авиарейсов изолировали в карантинный стационар в Нур-Султане

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Карантинный стационар в столице начал принимать пассажиров, прилетевших из-за рубежа, передает Kazakhstan Today.

На сегодня 150 пассажиров с международных авиарейсов изолированы в карантинный стационар на базе гостиницы "Рамада Плаза", сообщает официальный сайт акимата столицы.

В ночь с 5 на 6 октября в столицу прибыло четыре рейса из-за рубежа. Два самолета с пассажирами из ОАЭ, остальные - из Турецкой Республики. В общей сложности в город из-за рубежа прилетели 483 человека, 333 из них прибыли со справками о прохождении теста на COVID-19. Остальные 150 человек без справок были доставлены из аэропорта в стационар. Там прилетевшим провели лабораторные исследования методом ПЦР. Состояние здоровья данных пациентов удовлетворительное.

Подобные мероприятия проводятся не в первый раз. Весной мы уже размещали в карантинные стационары прибывших из-за рубежа пассажиров, проводили обследование. Поэтому можем сказать о полной готовности столичного здравоохранения по этому направлению. В целом мы готовы развернуть до 800 койко-мест для пассажиров международных рейсов", - сказала заместитель руководителя управления здравоохранения Алия Рустемова.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 5 октября 2020 года, прибывшие лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки, подлежат изоляции в инфекционный стационар.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 пассажиры с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, для лиц с отрицательным результатом на COVID-19 проводятся разъяснения о возможных симптомах коронавируса с получением соответствующей расписки.

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