Президент поручил усилить контроль в пунктах пропуска на границе

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль в пунктах пропуска на границе в связи с распространением коронавируса в ряде стран, передает Kazakhstan Today.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах необходимо усилить контроль на пунктах пропуска на государственной границе. По состоянию на 5 октября 2020 года в России выявлено 12 608 новых случаев коронавируса, прирост примерно 1%; в Узбекистане - 374 случая, прирост - 0,5%; в Кыргызстане - 244 случая, прирост тоже 0,5%", - сказал президент на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Он поручил вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить экспресс-тестирование лиц, прибывающих из "красных зон".

Также, по его словам, правительству надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации.

Кроме того, Токаев призвал в случае второй волны коронавируса не допустить срыва работы служб жизнеобеспечения и предусмотреть меры по их бесперебойному функционированию в случае ухудшения ситуации.

Акимы должны обеспечить готовность стратегических объектов - ТЭЦ, водоканалов, крупных предприятий с учетом возможного ухудшения эпидемиологической обстановки", - сказал глава государства.

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