Изолированные пассажиры из Стамбула жалуются на условия в провизорном стационаре Актау

Актау. 7 октября. Kazakhstan Today - Прибывшие из Стамбула пассажиры пожаловались на холодные палаты, бегающих насекомых и отсутствие душа в провизорном стационаре Актау, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", изолированные пассажиры буквально через несколько часов пожаловались на условия содержания в медицинском учреждении.

У нас было несколько перелетов в один день из Стамбула. По прилете в аэропорт Актау нас больше часа не выпускали из самолета. В 06:50 вместе с маленькими детьми посадили в холодный автобус и повезли в провизорный стационар. Условия ужаснули всех. Во-первых, в палатах холодно, стоит неприятный запах, нет шкафа и душа, отсутствуют полотенца, медперсонал приносит холодную еду. Испытали настоящий стресс. В таких условиях некоторые могут простудиться, складывается ощущение, что медики желают, чтобы мы заболели тут", - жалуются пассажиры.

Напомним , в ночь с 6 на 7 октября в аэропорт Актау прибыл рейс сообщением Стамбул - Актау. На борту находились 94 пассажира, из них 83 пассажира со справками ПЦР были отпущены домой. В первом микрорайоне изолированы 11 человек. В случае отрицательного результата теста на СOVID-19 пассажиры будут отправлены домой.

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