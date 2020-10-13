Коронавирус выявили у пассажира, прилетевшего из Москвы в Нур-Султан

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - У авиапассажира, прилетевшего в Нур-Султан из Москвы, выявили коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Благодаря мероприятиям по незамедлительной транспортировке в карантинный стационар авиапассажиров, у которых не имеется на руках справок на прохождение ПЦР-теста, столичным медработникам удалось предотвратить распространение инфекции среди населения и оказать своевременную помощь пациенту. Мужчина в возрасте 30 лет прибыл из Москвы без наличия справки о прохождения ПЦР-теста. Сразу из аэропорта он был доставлен в карантинный стационар, где ему провели необходимые лабораторные исследования", - сообщили в акимате города.

Результаты пациента были готовы спустя 4 часа после забора анализа. Пассажир оказался бессимптомным и был изолирован на домашний карантин. Состояние пациента удовлетворительное, без жалоб. Мужчина будет наблюдаться медицинскими специалистами поликлиник по месту жительства.





Как сообщалось ранее, в воскресенье в аэропорт Нур-Султана приземлились 9 самолетов, рейсы осуществляли авиакомпании Turkish Airlines, Air Astana, Scat, Вelavia и Flydubai, всего прилетели 1294 человек. У 189 пассажиров отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин

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