В Павлодарской области у учителя дежурного класса выявлен COVID-19

У 58-летней женщины бессимптомное течение заболевания, сообщает Pavlodarnews.kz.
По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области, учитель проходит лечение амбулаторно на дому.
Она проходит по контакту с мамой, заболевшей COVID-19. Состояние пациентки стабильное", - уточнили в ведомстве.
Школа, где работает учитель начальных классов, закрываться на карантин не будет. Два класса, а также бывшие с ней в близком контакте коллеги переведены на домашний карантин.
Отмечается, что всего в регионе зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом у учеников: пять в Щербактинском районе, один в Аксу, остальные - в областном центре.
Мобильными группами проверено 110 школ, где выявлены нарушения.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства