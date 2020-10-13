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В Павлодарской области у учителя дежурного класса выявлен COVID-19

12.10.2020 7507
В Павлодарской области у учителя дежурного класса выявлен COVID-19
Павлодар. 12 октября. Kazakhstan Today - Учитель начальных классов заболела коронавирусной инфекцией в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.
 
У 58-летней женщины бессимптомное течение заболевания, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области, учитель проходит лечение амбулаторно на дому.
 

Она проходит по контакту с мамой, заболевшей COVID-19. Состояние пациентки стабильное", - уточнили в ведомстве. 

 
Школа, где работает учитель начальных классов, закрываться на карантин не будет. Два класса, а также бывшие с ней в близком контакте коллеги переведены на домашний карантин.
 
Отмечается, что всего в регионе зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом у учеников: пять в Щербактинском районе, один в Аксу, остальные - в областном центре.
 
Мобильными группами проверено 110 школ, где выявлены нарушения.
 

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