Родственники всех погибших в борьбе с КВИ медиков получили денежные компенсации - МТСЗН РК

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Родственники всех 182 медработников, погибших в борьбе с COVID-19, получили единовременную выплату из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в размере 10 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, единовременную социальную выплату из ГФСС на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией также получили более 5,3 тыс. медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19.

По состоянию на 18.00 12 октября ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 5334 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 182 заявкам на случай летального исхода заболевания. Таким образом, выплаты получили родственники всех медработников, погибших в борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из Нур-Султана (1027) и Алматы (560), а также Восточно-Казахстанской (480), Атырауской (465) и Карагандинской (409) областей.

Ранее официальный представитель Минздрава Багдат Кожахметов заявил , что семьям медиков, которые боролись с коронавирусом, но сами скончались от этой болезни, до конца недели выплатят по 10 млн тенге.

Напомним, 7 октября президент Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить пособия всем погибшим от КВИ медикам без расследований и в кратчайшие сроки.

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