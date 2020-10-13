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В каком случае в Алматы ужесточат карантин, рассказал аким города

12.10.2020 13528
Алматы. 12 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в эфире передачи Akimat Live рассказал, планируется ли ужесточение карантинных мер в городе, передает Kazakhstan Today. 
 
Мероприятия по принятию ограничительных мер начнутся, как только будут госпитализированы более 250 пациентов. Аким города подчеркнул, что в Алматы достаточно лекарств. В июле был создан стабфонд. 5 миллиардов было выделено на обеспечение лекарствами на обеспечение аптечной сети, 5 миллиардов на стационары.
 

Уже завезено 32 миллиона упаковок лекарственных средств. Сейчас у нас остатков на складах в аптеках 18 миллионов, но при этом мы определили, что неснижаемый запас составляет 8 миллионов упаковок. Даже если будет раскупаться, этот запас всегда будет. Мы не допустим коллапса по недостатку лекарств. Еще завезем 16 миллионов упаковок. Если будет необходимость, продлим контракты с дистрибуторами", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

 
Также заготовлен двухмесячный запас СИЗов, обеспечены все медорганизации. Аптеки обеспечены достаточным количеством масок.
 
Аким Алматы напомнил, что город проходил через такие меры дважды: весной через ЧП, летом через ограничительные меры. 
 
Напомним, в Алматы продолжается усиленный мониторинг соблюдения карантинных мер: на выходных проверено свыше 300 объектов, выявлено 65 нарушений.
 

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