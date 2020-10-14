Еще пять человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 октября зарегистрировано 1771 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2927 человек, среди которых 77 - дети. В стационарах находится 2103 пациент, на амбулаторном уровне - 824. 85 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии крайней степени тяжести, 13 - на аппаратах ИВЛ.
За прошедшие сутки зафиксированы 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 10 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 34 913, летальных случаев - 370, выздоровевших - 27 709.
Напомним, по состоянию на 23.59 12 октября 2020 года в Казахстане выявлен 108 901 заболевший коронавирусом.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства