Еще пять человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 октября зарегистрировано 1771 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2927 человек, среди которых 77 - дети. В стационарах находится 2103 пациент, на амбулаторном уровне - 824. 85 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии крайней степени тяжести, 13 - на аппаратах ИВЛ.





За прошедшие сутки зафиксированы 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 10 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 34 913, летальных случаев - 370, выздоровевших - 27 709.





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