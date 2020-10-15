Видео с "распыляющим яд" самолетом в Актау назвали фейком

Актау. 14 октября. Kazakhstan Today - Жительница Актау сняла на видео самолет, оставивший в небе след "необычного" цвета. Она предположила, что таким образом распыляют яд, из-за которого люди заболевают коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада " со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области, никаких учений с привлечением авиации в регионе не проводилось в последнее время. А след красного цвета не что иное, как природное явление.

В ведомстве пояснили, что аэропорт Актау находится в 20 километрах от города. Именно в эту сторону и направлена камера очевидца. Так как видео снято на закате, цвет кажется таким красным, но это обычный след от гражданского самолета.





На видео - конденсационный след от двигателя самолета. На высоте, где находится самолет, температура воздуха составляет -60 градусов Цельсия. Таким образом, горячий воздух из самолета смешивается с прохладным воздухом и происходит замораживание. А через несколько минут все это тает и рассеивается в воздухе. Рассвет или закат придает такому шлейфу красный цвет. В дневное время все видят его белым, в темное время суток - голубым цветом. Все зависит от того, как светит солнце. Стоит отметить, что ежедневно в воздухе над областью пролетают до десяти самолетов в различных направлениях. Вообще, казахи называют это явление "Кус жолы", - прокомментировал видео директор аэропорта Актау Ергазы Жолдасов.

Напомним, 1 июля жительница Туркестанской области была задержана за распространение фейка о распылении лекарств.

8 июля в МВД сообщили , что в стране участились случаи распространения недостоверной информации, но каждое такое сообщение проверяется Министерством внутренних дел. По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, среди наиболее популярных рассылок - аудиосообщения о том, что якобы "вирус распыляли над населенными пунктами с помощью самолетов и вертолетов", "Над Казахстаном распыляли биохимическое оружие" и другие.

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