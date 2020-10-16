Пять человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 октября зарегистрировано 1780 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2789 человека, среди которых 99 детей. В стационарах находится 2055 пациентов, на амбулаторном уровне - 734. 82 человека находятся в тяжелом состоянии, 14 - в состоянии крайней степени тяжести, 11 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 82 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35 393, летальных случаев - 374, выздоровевших - 28 060 человек.

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