Жители Алматы могут поделиться собственным видением борьбы города с COVID-19

Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - Алматинцев приглашают поделиться собственным видением борьбы города с COVID-19, передает Kazakhstan Today.





Региональная служба коммуникаций города Алматы приглашает всех жителей и гостей мегаполиса принять участие в социальном проекте по популяризации мер борьбы с COVID-19.





Наша цель - в преддверии возможной новой волны коронавируса, угрозы роста респираторных заболеваний напомнить жителям о важности соблюдения санитарных норм, в особенности масочного режима, ценности работы лиц, находящихся на передовой в борьбе с пандемией (медработники, эпидемиологи, полицейские, волонтеры и так далее) и об ответственности за свое здоровье", - сообщили в РСК.





Правила. Любой желающий может направить до 5 фотографий или иные графические изображения (карикатура, иллюстрации), олицетворяющие его видение борьбы города с коронавирусом. Используйте оригинальный контент.

Проект состоит из следующих этапов: 1. Заявка на участие в проекте (которая включает в себя отправку работ, ФИО и контактные данные); 2. Отбор работ, размещение фотопродукции на территории 8 районов города; 3. Подведение итогов и награждение авторов лучших работ (в бесконтактном формате).

Форматы подачи: JPEG, минимальное разрешение 300 dpi, максимальный размер не более 10 Мб. Прием заявок продлится до 25 октября текущего года. Работы необходимо присылать на email-адрес photovystavka@mail.ru или на почту Региональной службы коммуникаций города Алматы info@rsk.almaty.kz. За дополнительной информацией можно обращаться по следующим номерам: 8 (707) 934 39 84 или 8 (747) 856 98 51", - отметили в РСК.

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