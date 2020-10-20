В Костанайской области усиливают карантинные меры

Костанай. 19 октября. Kazakhstan Today - Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Костанайской области принял решение об усилении карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима области, вводятся ежедневные ограничения в виде сокращение режима работы объектов общественного питания до 23.00, с установкой в зале не более 30 мест. Также приостанавливается работа аттракционов на открытом воздухе.

В ыыходные дни вводится запрет на движения общественного транспорта, приостанавливается работа объектов торговли площадью более 2000 квадратных метров, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Также на выходные приостановят работу непродовольственных и продовольственных крытых рынков, режим работы объектов розничной торговли непродовольственными товарами ограничат с 10.00 до 20.00. Кроме того, приостановят работу фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, общественных бань, саун.





Ограничения вступят в силу с нуля часов 20 октября.

В акимате отметили, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Костанайской области стабильна. Всего с начала года зарегистрировано 3538 случаев COVID-19, пролечено 3198 человек, или 90,4%.

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