Пандемия и вынужденные меры по ее сдерживанию обнажают серьезные проблемы

Москва. 19 октября. Kazakhstan Today - Пандемия COVID-19 свидетельствует о возможности биологических угроз безопасности, связанных с другими опасными патогенными биологическими агентами. Об этом заявили в ходе заседания секции научного совета при Совбезе России, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает RT , в ходе заседания было подчёркнуто, что пандемия и вынужденные меры по её сдерживанию "обнажают серьёзные проблемы" в сферах жизнедеятельности общества и государства.

Также события, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами.

В научном совете предлагают внести в основополагающие документы стратегического планирования изменения, которые касаются источников угроз биологической безопасности, связанных с распространением вирусных инфекций, в том числе с созданием искусственных вирусов.

Кроме того, специалисты выступили с инициативой выработать дополнительные меры противодействия угрозам, связанным с возможностью совершения терактов с использованием "патогенных биологических агентов".

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