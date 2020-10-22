Гражданина России депортировали из Казахстана в связи отсутствием справки о прохождении ПЦР-теста

Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - 21 октября текущего года депортирован гражданин России из аэропорта Нур-Султана в связи отсутствием справки о прохождении ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, в ночь на 21 октября прибыло 11 рейсов, 871 пассажир, в том числе со справками - 679, без справок - 192. Из них: в Нур-Султан - 6 рейсов, 513 пассажиров, со справками - 355, без справок - 158; в Алматы - 4 рейса, 276 пассажиров, со справками - 242, без справок - 34; в Актау - 1 рейс, 82 пассажира, со справками - 82.

Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР-анализа в городах Нур-Султане и Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства