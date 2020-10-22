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В селе Карагандинской области ввели карантин

21.10.2020 6211
Караганда. 21 октября. Kazakhstan Today - В селе Центральном Бухаржырауского района введён карантин из-за случаев коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 

Коронавирусную инфекцию подтвердили у гостя из Омска. Были зарегистрированы случаи заболеваемости и среди контактных. В связи с осложнением эпидситуации постановлением главного государственного санитарного врача Бухаржырауского района в селе Центральном введён карантин. Установлены блокпосты и введён запрет на въезд и выезд из карантинной зоны. Сельчане обязаны соблюдать карантинный режим. Из дома можно выходить только на работу, в ближайшие магазины или аптеки", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

 
Отмечается, что карантин продлится до выздоровления последнего заболевшего. 
 

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