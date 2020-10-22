В Павлодаре на карантин закрыли школу

Павлодар. 21 октября. Kazakhstan Today - Коронавирусная инфекция подтвердилась у четырех школьников и одного учителя средней школы №34 города Павлодара, передаёт Kazakhstan Today.

Главный санврач Павлодара принял решение об ужесточении карантинных мер в школе №34, в которой был выявлен коронавирус.

По данным Pavlodarnews.kz , карантин в учебном заведении продлится до 1 ноября 2020 года. Руководителю школы, согласно постановлению, необходимо до начала работы образовательного учреждения провести генеральную уборку с применением моющих дезинфицирующих средств, усилить дезинфекционный режим и противоэпидемические мероприятия в последующем.

У всех учеников дежурных классов школы взяли анализы на COVID-19, школьники начального звена переведены на дистанционное обучение.

Дети болеют бессимптомно. Два ребенка учатся в одном классе, еще один в другом. Сейчас дети находятся на амбулаторном лечении дома", - рассказали в пресс-службе департамента контроля безопасности качества товаров и услуг Павлодарской области.

В департаменте также отметили, что ранее зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией еще в четырех объектах образования: двух яслях-садах - №38 и №111 и двух школах - №22 и №37. В них были закрыты группы и классы, а все контактные дети и педагоги отправлены на карантин.

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