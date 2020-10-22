В Акмолинской детской областной больнице готовы к возможной второй волне COVID-19

Кокшетау. 21 октября. Kazakhstan Today - Несмотря на все предпринятые меры, с марта этого года в Акмолинской области с признаками коронавирусной инфекции зарегистрировано 394 случая заражения детей, передает Kazakhstan Today.

На сегодня детей с подозрением на COVID-19 в области нет, сообщает управление внутренней политики региона.

В Областной многопрофильной больнице, согласно приказу Министерства здравоохранения РК, для лечения пациентов определено специализированное отделение инфекционного стационара для госпитализации детей

По словам главного врача Областной многопрофильной детской больницы Елены Ивановой, в инфекционном стационаре будет оказана медицинская помощь детям с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19 и наличием сопутствующего хронического заболевания.

В инфекционном стационаре функционируют 15 коек и 2 реанимационные койки с полным оснащением для оказания неотложной и реанимационной помощи детям. В наличии имеется 57 пульсоксиметров, 12 кислородных концентраторов, реанимационной палате 1 ИВЛ аппарат, централизованная подача кислорода, монитор, инфузиоматы, переносной рентген аппарат, при необходимости имеем возможность в обследование КТ легких, ИМН и все лекарственные препараты, иммуноглобулины", - пояснила главный врач.

Подготовлены и разработаны схемы оповещения при критическом состоянии детей, создана специальная команда при осложнениях или тяжелом течении болезни. В целях поддержки взаимосвязи с населением обеспечена работа круглосуточного контакт-центра для предоставления информации о состоянии детей родителям или законным представителям.

Также большое внимание уделено защите медицинского персонала. Закуплены средства индивидуальной защиты. Перед каждым заходом в инфекционный стационар бригада проходит инструктаж по соблюдению противоэпидемического режима.

К слову, сегодня организации здравоохранения региона подготовлены и оснащены к возможной волне инфекции. В целях сохранения здоровья медработники просят жителей соблюдать все санитарные правила и нормы.

Напомним , в Акмолинской области усилена работа по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией и недопущению роста заболеваемости в регионе.

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