Карантин усилен в Акмолинской области

Кокшетау. 24 октября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление об усилении ограничительных карантинных мер на территории области, передает Kazakhstan Today.

Так, согласно постановлению, жителям области ограничен выход из дома с 23.00 до 06.00.

Кроме того, лицам старше 65 лет не рекомендуется покидать места проживания за исключением случаев:

- приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медизделий;

- выезд в медучреждения по экстренному случаю.

Жителям региона разрешено посещать парки и другие места отдыха группами не более трех человек.

Не разрешено проведение семейных, памятных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому.

Сохраняется запрет на деятельность развлекательных заведений (караоке, бильярдов, компьютерных клубов и других) фудкортов, банкетных залов.

Запрещена работа религиозных объектов в выходные и праздничные дни.

ТРЦ, торговым домам и крытым рынкам разрешено работать только по будням.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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