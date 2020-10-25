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Карантин усилен в Акмолинской области

24.10.2020 14365
Кокшетау. 24 октября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление об усилении ограничительных карантинных мер на территории области, передает Kazakhstan Today.
 
Так, согласно постановлению, жителям области ограничен выход из дома с 23.00 до 06.00. 
 
Кроме того, лицам старше 65 лет не рекомендуется покидать места проживания за исключением случаев:
 
- приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медизделий;
 
- выезд в медучреждения по экстренному случаю. 
 
Жителям региона разрешено посещать парки и другие места отдыха группами не более трех человек. 
 
Не разрешено проведение семейных, памятных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому. 
 
Сохраняется запрет на деятельность развлекательных заведений (караоке, бильярдов, компьютерных клубов и других) фудкортов, банкетных залов. 
 
Запрещена работа религиозных объектов в выходные и праздничные дни.
 
ТРЦ, торговым домам и крытым рынкам разрешено работать только по будням.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь
 

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