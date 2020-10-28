Шесть человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 27 октября зарегистрировано 1830 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3088 человека, среди которых 248 детей. В стационарах находится - 2333 пациента, на амбулаторном уровне - 755. 115 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии крайней степени тяжести, 16 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 17 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 36 931, летальных случаев - 395, выздоровевших - 28 548 человек.

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