В России началось производство вакцины "ЭпиВакКорона"

Москва. 27 октября. Kazakhstan Today - В Роспотребнадзоре сообщили о начале производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", передает Kazakhstan Today.

О регистрации второго российского препарата для профилактики COVID-19, созданного на основе пептидных антигенов в научном центре "Вектор", стало известно в середине октября, сообщает РИА "Новости"

Пострегистрационные испытания "ЭпиВакКороны" начнутся в ближайшее время, в них примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину рекомендуют вводить двукратно по 0,5 миллилитра, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 дня.

Массовые поставки запланированы на последние числа ноября или декабрь. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января.

Первой российской вакциной стал "Спутник-V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.

По информации агентства, сейчас также идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства