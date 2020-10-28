Акимат: Возобновление работы столичных ТРЦ в выходные зависит от готовности объектов соблюдать все саннормы

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Возобновление работы столичных торговых центров в выходные будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе и соблюдения санитарных норм субъектами МСБ, передает Kazakhstan Today.

Возобновление работы ТРЦ в выходные дни полностью зависит от готовности объектов к соблюдению всех санитарных норм. Сознательность каждого гражданина влияет на эпидемиологическую обстановку, поэтому настоятельно призываем всех жителей столицы строго соблюдать карантинные меры", - сообщает пресс-служба столичного акимата.

По словам замакима Нур-Султана Бахтияра Макена, каждый регион принимает решение на своем уровне.

Мы также хотим, чтобы бизнес работал, понимаем, что это рабочие места, заработок, экономика. Но предприниматели со своей стороны должны соблюдать требования. В некоторых торговых центрах не соблюдают масочный режим, не проверяют температуру. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам, наша общая задача - в первую очередь не допустить повторной вспышки заболеваний", - сказал заместитель акима.

Главный санитарный врач Нур-Султана Жана Пралиева рассказала, что в столице наблюдается прирост заболевших. Это связано в том числе с грубым нарушением карантина как представителей МСБ, так и горожан.

Несмотря на профилактическую работу, субъекты предпринимательства продолжают не соблюдать правила, проводятся массовые мероприятия, нарушается график работы заведений. В это же время в городе увеличивается число заболевших. Это значит, что мы отходим от зеленой зоны. В том числе болеют дети как школьного возраста, так и до года", - рассказала Пралиева.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства