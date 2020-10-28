В Атырау владельцы закрытых банкетных залов пришли к облакимату

Атырау. 27 октября. Kazakhstan Today -26 октября владельцы банкетных залов, которые простаивают уже 8 месяцев, собрались перед областному акиматом с требованием разрешить открыть заведения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " АЖ " со ссылкой на предпринимателей, они ежемесячно оплачивают коммунальные услуги на 200-500 тысяч тенге. Многие это делают в кредит

Владельцы банкетных залов пообещали соблюдать все требования. И попросили возобновить деятельность хотя бы на 30%.

Возмущенных предпринимателей чиновники пригласили на беседу в акимат. Выслушав их, главный санитарный врач Атырау Канат Гайнеденов ответил, что полностью выполнить их требования власти не могут.

За время карантина мобильная группа выявила немало административных правонарушений. Мы видим, что люди продолжают проводить торжества в ресторанах и небольших кафе, не соблюдая никаких санитарных требований. Поэтому мы не можем удовлетворить ваши требования", - сказал санитарный врач.





После этого владельцев банкетных залов принял заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов. Его предприниматели попросили разрешить проведение свадеб с соблюдением санитарных норм, с участием не более 50 человек и оказать поддержку в оплате счетов за коммунальные услуги.

Мы уделяем бизнесу особое внимание, однако здоровье и безопасность каждого гражданина не менее важны. В регионе продолжаются поэтапные меры по снижению рисков для бизнеса. Поэтому хочу сказать, что не только в области, но и в стране все еще рассматривается вопрос о разрешении работы ресторанов вместимостью до 50 человек", - сказал Абылханов.

В конце встречи заместитель акима области Ержан Абылханов пообещал, что повторно внесет предложения предпринимателей на рассмотрение в межведомственную комиссию.

Напомним, по состоянию на 23.59 26 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 684 заболевших коронавирусом. По республике зарегистрированы 1825 случаев с летальным исходом.

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