В Казахстане резко увеличилось число заболевших коронавирусной пневмонией

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За прошедшие сутки зафиксировано 274 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 68 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 205, летальных случаев - 396, выздоровевших - 28 616 человек.
Напомним, по состоянию на 23.59 27 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 832 заболевших коронавирусом.
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