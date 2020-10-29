Фото: Shutterstoc

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане резко увеличилось число заболевших коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксировано 274 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 68 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 205, летальных случаев - 396, выздоровевших - 28 616 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства