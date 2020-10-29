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В Казахстане резко увеличилось число заболевших коронавирусной пневмонией

28.10.2020 17119
В Казахстане резко увеличилось число заболевших коронавирусной пневмонией
Фото: Shutterstoc
Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане резко увеличилось число заболевших коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зафиксировано 274 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 68 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 205, летальных случаев - 396, выздоровевших - 28 616 человек.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 27 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 832 заболевших коронавирусом.
 

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