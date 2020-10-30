В Карагандинской области объявили конкурс на лучший агитационный материал по борьбе с COVID-19

В нём может принять участие любой желающий житель Республики Казахстан, сообщили в областном акимате.
Заявленные на конкурс работы могут быть выполнены в любом жанре, в том числе как видео, фото, рисунок, коллаж, графический дизайн, стихотворение, песня и т. д. Участник может подавать несколько работ в разных номинациях. Число конкурсных произведений от одного участника неограниченно.
Конкурс объявляется по 4 номинациям:
1. "Лучший антивирусный".
В номинации участвуют ролики, направленные на борьбу с коронавирусом. Они могут сопровождаться текстом на казахском либо на русском языках. Продолжительность ролика не должна превышать 120 секунд.
2. "С заботой о клиентах".
К участию в этой номинации приглашаются представители малого и среднего бизнеса - владельцы кафе, ресторанов, кинотеатров, торговых точек, магазинов и иных заведений, чей бизнес связан с посетителями. Участники этой номинации могут представлять на конкурс ролики, посты, тик-токи и иные материалы, в которых рассказывают о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм на их предприятии и призывают всех соблюдать необходимые нормы.
3. "Антивирусные краски".
Для участия в этой номинации приглашаются дети в возрасте от 5 до 10 лет с рисунками, направленными на борьбу с коронавирусом.
4. "Человек в маске".
В номинации участвуют работы, где содержится призыв соблюдать меры предосторожности в любом месте (транспорт, поликлиника, работа, личный автотранспорт, вокзал, просто улица). Материалы могут сопровождаться фотографиями (можно серией фото) автора и окружающих его людей в масках, соблюдающих дистанцию и обрабатывающих руки антисептиками, и др.
Условия конкурса
Обязательное условие! Материалы должны сопровождаться хештегом #АнтиКовидKrg.
Участники размещают материалы на казахском либо русском языках на своих страницах в Instagram, Facebook и др. с названным хештегом, указанием номинации. В своём посте участникам конкурса необходимо подписаться и отметить Instagram-страницу @life.09_.
ВНИМАНИЕ! На период проведения конкурса страницы участников должны быть открытыми.
Подтверждением участия в конкурсе является размещение материала в сторис паблика Life.09_.
По всем вопросам обращаться по контактному номеру: 8-701-427-75-20.
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 1 ноября по 25 ноября 2020 года.
Итоги подводятся с 26 ноября по 29 ноября 2020 года.
Победители будут объявлены 30 ноября 2020 года.
Победителя конкурса определяет специально созданная комиссия. При оценивании работ учитываются содержательный и технический критерии.
Критерии оценки содержания включают:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- креативность материала (новизна идеи, гибкость мышления);
- оригинальность.
Критерии технической оценки:
- качество видеосъёмки, фото, графических и иных материалов;
- соответствие нормам эстетики.
По каждой номинации определяются 5 победителей. Всего по 4 номинациям будет объявлено 20 финалистов.
Победители награждаются единой денежной премией в размере 50 000 тенге каждая.
Объявление победителей состоится 30 ноября 2020 года в Instagram-паблике Life.09_ и будет приурочено к празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан.
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