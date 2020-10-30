В Карагандинской области объявили конкурс на лучший агитационный материал по борьбе с COVID-19

Караганда. 29 октября. Kazakhstan Today - Медиахолдинг Saryarqa aqparat совместно с представителями ведущих СМИ Карагандинской области и при поддержке АО "АрселорМиттал Темиртау" объявляет конкурс на лучший агитационный материал по борьбе с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.





В нём может принять участие любой желающий житель Республики Казахстан, сообщили в областном акимате.

Заявленные на конкурс работы могут быть выполнены в любом жанре, в том числе как видео, фото, рисунок, коллаж, графический дизайн, стихотворение, песня и т. д. Участник может подавать несколько работ в разных номинациях. Число конкурсных произведений от одного участника неограниченно.

Конкурс объявляется по 4 номинациям:

1. "Лучший антивирусный".

В номинации участвуют ролики, направленные на борьбу с коронавирусом. Они могут сопровождаться текстом на казахском либо на русском языках. Продолжительность ролика не должна превышать 120 секунд.

2. "С заботой о клиентах".

К участию в этой номинации приглашаются представители малого и среднего бизнеса - владельцы кафе, ресторанов, кинотеатров, торговых точек, магазинов и иных заведений, чей бизнес связан с посетителями. Участники этой номинации могут представлять на конкурс ролики, посты, тик-токи и иные материалы, в которых рассказывают о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм на их предприятии и призывают всех соблюдать необходимые нормы.

3. "Антивирусные краски".

Для участия в этой номинации приглашаются дети в возрасте от 5 до 10 лет с рисунками, направленными на борьбу с коронавирусом.

4. "Человек в маске".

В номинации участвуют работы, где содержится призыв соблюдать меры предосторожности в любом месте (транспорт, поликлиника, работа, личный автотранспорт, вокзал, просто улица). Материалы могут сопровождаться фотографиями (можно серией фото) автора и окружающих его людей в масках, соблюдающих дистанцию и обрабатывающих руки антисептиками, и др.

Условия конкурса

Обязательное условие! Материалы должны сопровождаться хештегом #АнтиКовидKrg.

Участники размещают материалы на казахском либо русском языках на своих страницах в Instagram, Facebook и др. с названным хештегом, указанием номинации. В своём посте участникам конкурса необходимо подписаться и отметить Instagram-страницу @life.09_.

ВНИМАНИЕ! На период проведения конкурса страницы участников должны быть открытыми.

Подтверждением участия в конкурсе является размещение материала в сторис паблика Life.09_.

По всем вопросам обращаться по контактному номеру: 8-701-427-75-20.

Сроки проведения конкурса:

Конкурс проводится с 1 ноября по 25 ноября 2020 года.

Итоги подводятся с 26 ноября по 29 ноября 2020 года.

Победители будут объявлены 30 ноября 2020 года.

Победителя конкурса определяет специально созданная комиссия. При оценивании работ учитываются содержательный и технический критерии.

Критерии оценки содержания включают:

- соответствие работы заявленной теме;

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;

- креативность материала (новизна идеи, гибкость мышления);

- оригинальность.

Критерии технической оценки:

- качество видеосъёмки, фото, графических и иных материалов;

- соответствие нормам эстетики.

По каждой номинации определяются 5 победителей. Всего по 4 номинациям будет объявлено 20 финалистов.

Победители награждаются единой денежной премией в размере 50 000 тенге каждая.

Объявление победителей состоится 30 ноября 2020 года в Instagram-паблике Life.09_ и будет приурочено к празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан.

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