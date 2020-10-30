По периметру ВКО возвращают блокпосты

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Усть-Каменногорск. 29 октября. Kazakhstan Today - С 1 ноября 2020 года на территории Восточно-Казахстанской области будут введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с введением блокпостов на внешних границах области, передает Kazakhstan Today.

По словам исполняющего обязанности руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Талгата Тунгышбаева за сутки по региону было зарегистрировано 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель на 100 тысяч населения превысил общереспубликанский уровень и составил 683,6.

Считаем, что основными причинами ухудшения эпидемиологической ситуации в области является несоблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий жителями и субъектами предпринимательства, а также не прекращающиеся пассажиро- и грузопотоки с сопредельными государствами", - пояснил исполняющий обязанности главы департамента.

Тунгышбаев заверил, что в сложившейся эпидситуации руководством области будут приняты все необходимые меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения Усть-Каменогорска и области.

Будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы. Мы постараемся максимально защитить бизнес от последствий введенных карантинных мер", - сказал он, добавив, что новое постановление будет опубликовано в ближайшее время.

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