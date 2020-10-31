В Караганде рассказали, к чему приводит бесконтрольное употребление антибиотиков

Караганда. 30 октября. Kazakhstan Today - Карагандинские медики предостерегают от неоправданного применения антибиотиков и предупреждают о последствиях самолечения такими препаратами, передает Kazakhstan Today.

Медики не только Казахстана, но и всего мира бьют тревогу. Бесконтрольное применение антибиотиков повышает риск снижения восприимчивости к ним бактерий. Соответственно, последующее инфицирование может привести к утяжелению состояния, а у врачей уже не останется эффективных средств, чтобы побороть инфекцию, отметили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В наше время пациенты погибают от некоторых видов пневмонии. В будущем, при дальнейшем злоупотреблении антибиотиками, ситуация может только усложниться.

Особенно страшно, когда люди сами себе назначают лечение антибиотиками. Уже сейчас есть суперинфекции. Много мультирезистентных штаммов бактерий. Они устойчивы к основным препаратам, которые есть в арсенале врачей сегодня. Сложно прогнозировать, что будет дальше", - говорит PhD, ассоциированный профессор кафедры клинической фармакологии и доказательной медицины НАО "Медицинский университет Караганды" Екатерина Юхневич.

Кроме того, необходимо помнить, что любое лекарственное средство обладает рядом побочных эффектов. Их выраженность может быть разная, всё зависит от организма пациента. Часть антибиотиков можно принимать без опасения, но тоже под контролем врача.

А ведь есть ещё ряд антибактериальных препаратов, которые вызывают тяжёлые побочные эффекты. Они могут привести к глухоте, нарушить функцию почек, может сильно пострадать печень. Поэтому применение антибактериального препарата требует внимания и настороженности", - предостерегает клинический фармаколог Екатерина Юхневич.

Чаще всего по своей инициативе люди начинают принимать антибиотики при первых симптомах простуды. Но большинство респираторных вирусных инфекций вызвано не бактериями, на которые действуют антибиотики, а вирусами, на которые они как раз не действуют.

Нет смысла принимать антибактериальные препараты и при коронавирусной инфекции. Но когда COVID-19 осложняется и присоединяется бактериальная инфекция, то без антибиотика не обойтись. Но решать это должен только врач. Необходимо всестороннее исследование больного.

Назначение антибиотиков при COVID-19 обоснованно только в условиях стационара либо амбулаторно при тяжёлой степени заболевания. Врач назначит анализы и примет окончательное решение", - говорит Екатерина Юхневич.

На сегодняшний день в Казахстане запрещена безрецептурная продажа антибиотиков населению. Только врач может подобрать необходимое в той или иной ситуации лекарство и схему его назначения. Он рассчитает правильную дозировку, кратность приёма и его длительность.

Стоит отметить, что в Карагандинской области достаточно запасов медикаментов и медицинских средств, предусмотренных национальным клиническим протоколом лечения коронавирусной инфекции. В случае повторной волны COVID-19 нехватки лекарств не должно быть. При этом каждому жителю необходимо помнить, что самолечение при коронавирусе недопустимо. Особенно это касается приёма антибиотиков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства