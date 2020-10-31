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СКО вошла в "желтую" зону по коронавирусу

30.10.2020 20953
СКО вошла в "желтую" зону по коронавирусу
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Северо-Казахстанская область вошла в "желтую" зону по коронавирусу. Об этом на брифинге в СЦК сообщил главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, передает Kazakhstan Today.
 

Восточно-Казахстанская область также находится в "желтой" зоне", - заявил Киясов в ходе выступления.

 
По его словам, в стране на данный момент нет регионов с критическими значениями по КВИ.
 
Ранее в "желтую" зону вошла Восточно-Казахстанская область. Со 2 ноября в области ужесточают карантин. Будет введен ряд дополнительных ограничительных мер.
 
 

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