СКО вошла в "желтую" зону по коронавирусу

Восточно-Казахстанская область также находится в "желтой" зоне", - заявил Киясов в ходе выступления.
По его словам, в стране на данный момент нет регионов с критическими значениями по КВИ.
Ранее в "желтую" зону вошла Восточно-Казахстанская область. Со 2 ноября в области ужесточают карантин. Будет введен ряд дополнительных ограничительных мер.
Напомним, за прошедшие сутки в СКО выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом.
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