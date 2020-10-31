СКО вошла в "желтую" зону по коронавирусу

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Северо-Казахстанская область вошла в "желтую" зону по коронавирусу. Об этом на брифинге в СЦК сообщил главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, передает Kazakhstan Today.

Восточно-Казахстанская область также находится в "желтой" зоне", - заявил Киясов в ходе выступления.

По его словам, в стране на данный момент нет регионов с критическими значениями по КВИ.

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