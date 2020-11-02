Новый антирекорд зафиксировали в мире: более полумиллиона зараженных COVID-19 за сутки

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорды: за сутки зафиксированы 535 928 случаев COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Соответствующая информация опубликована на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

До этого рекордными были 505 756 случаев, зарегистрированные организацией накануне.

За сутки в мире скончались еще 7246 человек. За все время в мире выявлено более 45,4 млн случаев заражения коронавирусом, всего свыше 1,1 млн человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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