В Карагандинской области установят три санитарных поста

Караганда. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области для стабилизации эпидемиологической обстановки по КВИ в ноль часов 4 ноября начнут работу три санитарных поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах, сообщает Kazakhstan Today.





Также будет запущен сайт propusk.kz для разрешения передвижения через эти посты.





В связи с ростом заболеваемости в стране, в качестве превентивной меры, принято установить санпосты по следующим направлениям:





1. Автотрасса Кызылорда - Павлодар (район поселка Молодежный).





2. Автодорога Павлодар - Баянаул - Бухар жырау - Караганда (район поселка Умуткер);





3. 271-й километр автодороги Караганда - Аягоз - Бугаз в направлении Семея (район поселка Кентобе).





Тем, кто планирует поездки, связанные с пересечением этих санпостов, необходимо будет указать свои данные на сайте propusk.kz.





Передвижение по указанным направлениям без пропуска разрешено: правоохранительным органам, медицинским работникам и спецслужбам; сотрудникам организаций жизнеобеспечения населения; грузовым машинам; транзитному транспорту; людям, въезжающим в Карагандинскую область с местной пропиской; лицам, въезжающим на лечение. Вахтовым работникам и тем, кто передвигается от места жительства до места работы и обратно, необходимо оставить свои данные на сайте propusk.kz.





Напомним, на санпостах дежурят сотрудники полиции и медики. Они проверяют состояние здоровья водителей и пассажиров. Контроль включает в себя термометрию и анкетирование.





Граждан просят без необходимости не ездить в соседние области, носить маски и соблюдать все противоэпидемические меры.

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