Вокруг Кокшетау выставят санитарные посты

Кокшетау. 3 ноября. Kazakhstan Today - В связи с ростом заболеваемости COVID-19 вокруг Кокшетау будут установлены санитарные посты, передает Kazakhstan Today.

Во время пресс-конференции по усилению ограничительных мер в Кокшетау аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев уточнил, что за последнюю неделю в городе заболеваемость выросла вдвое.

Если за октябрь у нас заболели 256 человек, то 65 процентов из них из областного центра. Сегодня главный государственный санитарный врач подпишет постановление об усилении карантинных мер. Будут вводить санитарные посты вокруг города. Это вынужденная мера, от которой никуда не денемся. Пересматриваем работу торговых центров, ресторанов, учебных заведений", - заявил глава областного акимата.

По словам Маржикпаева, причиной роста стала "слабая настороженность" граждан. В качестве примера он привел крупное предприятие - рудник Семизбай предприятия "КазАтомПром", на котором работает более 500 человек. 46 из них заболели, поэтому вынужденно были приняты крайние меры - закрытие предприятие.

Мы должны быть очень внимательными, соблюдать масочный режим, соблюдать социальное дистанцирование. Все, что зависит от нас", - заключил он.

Ранее сообщалось о том, что ограничительные меры усилили в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

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