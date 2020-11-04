В КТЖ рассказали о новых правилах посадки в поезда пассажиров в ВКО

Усть-Каменогорск. 3 ноября. Kazakhstan Today - В пресс-службе АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" рассказали о новых правилах посадки в поезда пассажиров в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Для выезда пассажиров железнодорожным транспортом со всех станций Восточно-Казахстанской области обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток. При отсутствии справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 пассажиры не будут допущены к посадке в вагон", - сообщает пресс-служба КТЖ.

Кроме того, со 2 ноября временно запрещена посадка/высадка пассажиров пассажирского поезда №31/32 Павлодар - Алматы-2 на станциях Дегелен, Семей, Жана-Семей, Шар, Жангиз-Тобе, Жарма, Ушбиик, Аягоз, Актогай и соответственно запрещена продажа проездных документов на указанные станции данного маршрута.

Также временно сокращается периодичность курсирования пассажирского поезда №351/352 Алматы-2 - Оскемен-1 и Нур-Султан / Нурлы жол - Оскемен-1".

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отменные поезда и стоянки, а также не допущенные к посадке в вагон, могут произвести возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме, без удержаний", - добавили в компании.

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