В Акмолинской области ужесточают карантин

Кокшетау. 3 ноября. Kazakhstan Today - Главным государственным санитарным врачом Акмолинской области подписано постановление об ужесточении карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в регионе с 7 ноября усиливаются ограничительные карантинные меры, сообщает управление внутренней политики.

Согласно постановления главного государственного санитарного врача Акмолинской области №136 от 3 ноября 2020 года, в связи с обострением в регионе эпидемиологической ситуации, вводятся дополнительные карантинные ограничения.

Как сообщила главный государственный санитарный врач области Айнагуль Мусина, сравнительный анализ показателей количества инфицированных последних двух недель зафиксировал рост в 2,2 раза по Акмолинской области и в 3,5 раза по Кокшетау. Во многом это связано с несоблюдением требований санитарной службы населением и предпринимательским сообществом.

В связи с этим на территории населенных пунктов области вводится ограничение передвижения жителей в период с 21.00 до 06.00. По периметру карантинной зоны Кокшетау будут организованы санитарные посты с целью контроля состояния здоровья перемещающихся граждан, термометрии и выявления с помощью специального приложения нарушителей карантинных режимов, заболевших и контактных лиц.

По словам спикера, приостанавливается деятельность музеев, библиотек, театров, кинотеатров, религиозных объектов.

Кроме того, вводятся ограничения по режиму работы продовольственных магазинов, объектов общественного питания, служб такси и общественного транспорта.

Салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги, фитнес-центры, тренажерные залы, спортивно-оздоровительные центры, бассейны будут работать при соблюдении санитарных норм по предварительной записи с 08.00 до 19.00. В воскресные дни их работа приостанавливается.

В области зарегистрировано 3805 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 1659 с симптомами, 2146 случаев без симптомов. 77 случаев инфицирования закончились летальными исходами. 92% инфицированных составляют взрослые, 8% - дети до 14 лет.

Четыре региона страны попали в зоны, неблагоприятные по распространению коронавирусной инфекции. Восточно-Казахстанская область уже попала в "красную зону" (за последние сутки прирост составил 226 случаев); Павлодарская (прирост за сутки 40 случаев), Северо-Казахстанская (+34 за сутки) и Акмолинская области - в "желтой зоне" (+28 за сутки).

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