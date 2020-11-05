В Алматы имеется достаточный резерв лекарств и медицинских масок - акимат

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций координатор акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангар Салимбаев заверил, что на сегодня в городе имеется достаточный запас лекарственных препаратов и медицинских масок, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева ранее в городе был создан стабилизационный фонд лекарственных препаратов и медизделий. Из бюджета было выделено 10 млрд тенге, из них 5 млрд тенге было направлено на формирование резервного фонда для обеспечения лекарственными препаратами аптек, еще 5 млрд тенге - для стационаров.

В целях подготовки ко второй волне пандемии в Алматы ежедневно проводится мониторинг на наличие лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день в аптеках не наблюдается высокий спрос на лекарственные препараты и медицинские изделия", - отметил он.

До 31 января 2021 года планируется поставка не менее 40 млн лекарств и медицинских изделий. На сегодняшний день завезено 33 млн медицинских препаратов, из которых 14 млн уже реализовано на рынок, остальное - на складах. Сохраняется неснижаемый минимальный запас в 8 млн лекарств, которые будут использованы в случае необходимости для поставки на рынок фармацевтических препаратов.

Также при "СК-Фармация" сформирован стабилизационный фонд на уровне двухмесячного запаса. В "СК-Фармация" было принято решение по наличию на складах при поликлиниках по всей республике месячного запаса препаратов. Это дает возможность снизить дефицит лекарств по всей республике.

На основании показателей пикового заболевания в июле, мы провели анализ и посчитали, что, если до конца текущего года в поликлиники поступят 14 тыс. пациентов, что маловероятно, для их лечения в среднем понадобится более 2 млн препаратов. На сегодняшний день в стационарах имеется свыше 3 млн препаратов, которые превышают необходимую потребность, покрытие составляет 83%", - подчеркнул З. Салимбаев.

Таким образом, в стационарах и поликлиниках будет иметься достаточный запас препаратов, помимо стабфондов города и "СК-Фармация".

Что касается медицинских масок, в городе имеются 6 крупных отечественных производителей. Производительная мощность в день - 882 тыс. масок. Кроме этого, имеется 15 крупных поставщиков, у которых в наличии имеются 20 млн медицинских масок. В сентябре СК "Фармация" приобрела 10 млн масок, которые при необходимости также будут реализовываться на рынок.

Также в городе проводится ежедневный мониторинг по 867 аптекам, которые на сегодняшний день на 95% обеспечены медицинскими масками. Маски продолжают поступать ежедневно в аптеки города.

Помимо этого, в медучреждениях города имеется 1,6 млн средств индивидуальной защиты. В ближайшее время ожидается дополнительная поставка 2,7 млн СИЗов. В случае необходимости, акимат города готов выделять средства для приобретения дополнительного запаса лекарств и медицинских изделий.

В Алматы ситуация стабильна, высокий спрос на лекарственные препараты и медицинские маски не наблюдается", - подчеркнул Салимбаев.

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