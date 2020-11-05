В Казахстане впервые выявили повторный случай заражения коронавирусом

Уральск. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области выявили один повторный случай заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Повторное заражение регистрировали только один раз. Этот человек заболел в самом начале пандемии, потом болел летом", - объяснила на брифинге заместитель руководителя Управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова.

На данный момент в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4981 человек, в том числе 340 детей. В стационарах находятся 2510 пациентов, на амбулаторном уровне - 2471 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.

Всего в стране зарегистрировано 113 741 случаев заболевания коронавирусом, из них выздоровели 106 893 человек.

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