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В Казахстане впервые выявили повторный случай заражения коронавирусом

04.11.2020 5347
В Казахстане впервые выявили повторный случай заражения коронавирусом
Уральск. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области выявили один повторный случай заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today. 
 

Повторное заражение регистрировали только один раз. Этот человек заболел в самом начале пандемии, потом болел летом", - объяснила на брифинге заместитель руководителя Управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова.

 
На данный момент в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4981 человек, в том числе 340 детей. В стационарах находятся 2510 пациентов, на амбулаторном уровне - 2471 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.
 
Всего в стране зарегистрировано 113 741 случаев заболевания коронавирусом, из них выздоровели 106 893 человек.
 

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