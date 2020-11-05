В Акмолинской области служба скорой помощи готова ко второй волне COVID-19

Кокшетау. 4 ноября. Kazakhstan Today - С целью подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции Акмолинской областной станцией скорой помощи разработан специальный план мероприятий по организации квалифицированной медицинской помощи населению, передает Kazakhstan Today.

На брифинге в Региональной службе коммуникаций главный врач областной станции скорой помощи Александр Высоцкий сообщил, что на сегодня имеется достаточный запас лекарственных средств, медицинских изделий для оказания экстренной помощи, а также средств индивидуальной защиты сотрудников.

Сотрудники обучены оказанию медицинской помощи по международным стандартам. Обеспеченность санитарным автотранспортом 100%. Заключен договор на поставку 58 единиц санитарного транспорта, из них уже поставлено 30 реанимобилей HYUNDAI H350, имеющих полный комплект медицинского оборудования для оказания помощи. Круглосуточно работают телефоны Call-центра: 72-32-86 и 26-47-48 ", - отметил Александр Высоцкий.

Как сообщает управление внутренней политики региона, в случае роста заболеваемости будет произведено доукомплектование Call-центра врачами Кокшетауского высшего медицинского колледжа для разъяснительной работы с населением по первым признакам коронавируса и дополнительно организованы еще 3 выездные бригады скорой медицинской помощи в городе Кокшетау и по потребности в крупных районных центрах.

С начала этого года в регионе выполнено более 43 000 вызовов с ОРВИ, пневмонией, COVID-19, доставлены в инфекционные и провизорные стационары свыше 15 000 человек.

Для оказания скорой помощи населению в регионе имеется 1 городская, 18 районных подстанций, 19 сельских отделений скорой помощи. Мощность областной станции скорой помощи составляет 69 круглосуточных бригад, в том числе 9 врачебных и 60 фельдшерских.

Ранее вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният отметила рост заболеваемости коронавирусом во всех регионах страны. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,6 раза, в том числе в Восточно-Казахстанской области в 6,6 раза - с 193 до 1283 случаев, в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской областях в 3 раза.

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