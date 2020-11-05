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В Павлодаре установят блокпосты по периметру города

04.11.2020 4591
В Павлодаре установят блокпосты по периметру города
Павлодар. 4 ноября. Kazakhstan Today - Председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Павлодарскую область, где проинспектировал готовность медицинских объектов региона к возможной волне коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today. 
 
Также вице-премьер провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, заслушал отчет руководства местных государственных органов, департамента полиции о принимаемых мерах, сообщает сайт главы правительства. 
 
C учетом отсутствия ПЦР-лабораторий в сельской местности заместитель премьер-министра поручил в оперативном порядке решить вопросы доступности услуги населению области. 
 
Ералы Тугжанов отметил, что по итогам октября в регионе зафиксирован трехкратный рост заболеваемости COVID-19. Особое внимание было уделено необходимости стабилизации эпидемиологической ситуации в Павлодаре, Экибастузе и Аксу. 
 
В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в области председателем Межведомственной комиссии поручено акимату области с 9 ноября принять ряд ограничительных мер: 
 
  • установить блокпосты по периметру Павлодара; 
  • установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев; 
  • сократить авиасообщения по направлениям: Павлодар - Алматы с 10 до 5 рейсов; Павлодар - Нур-Султан с 3 до 1 рейса; Павлодар - Шымкент с 2 до 1 рейса в неделю; 
  • сократить железнодорожные перевозки по направлению Павлодар - Алматы с 7 до 3 раз в неделю; 
  • запретить на остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области); 
  • приостановить деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры; 
  • ограничить работу объектов общественного питания до 20.00; 
  • запретить проведение совещаний в очном режиме; 
  • перевести на дистанционный режим не менее 80% сотрудников; 
  • рекомендовать лицам старше 65 лет не покидать места проживания без крайней необходимости за исключением случаев приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий. 

В выходные и праздничные дни: 
  • приостановить работу общественного транспорта (трамваи, автобусы, маршрутные такси); 
  • приостановить работу непродовольственных и продовольственных крытых и открытых рынков; 
  • приостановить работу бань, саун; 
  • работа объектов общественного питания только в формате доставки. 
 
Также руководству региона поручено усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, а также информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости безукоризненного соблюдения карантинного режима. Эпидемиологическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле правительства.
 
Ранее было принято решение вернуть блокпосты по периметру ВКО.
 
Также с целью стабилизации эпидситуации с 9 ноября в СКО вводится ряд ограничительных мер.
 

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