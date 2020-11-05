В Павлодаре установят блокпосты по периметру города

Павлодар. 4 ноября. Kazakhstan Today - Председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Павлодарскую область, где проинспектировал готовность медицинских объектов региона к возможной волне коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Также вице-премьер провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, заслушал отчет руководства местных государственных органов, департамента полиции о принимаемых мерах, сообщает сайт главы правительства.

C учетом отсутствия ПЦР-лабораторий в сельской местности заместитель премьер-министра поручил в оперативном порядке решить вопросы доступности услуги населению области.

Ералы Тугжанов отметил, что по итогам октября в регионе зафиксирован трехкратный рост заболеваемости COVID-19. Особое внимание было уделено необходимости стабилизации эпидемиологической ситуации в Павлодаре, Экибастузе и Аксу.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в области председателем Межведомственной комиссии поручено акимату области с 9 ноября принять ряд ограничительных мер:

установить блокпосты по периметру Павлодара;

установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев;

сократить авиасообщения по направлениям: Павлодар - Алматы с 10 до 5 рейсов; Павлодар - Нур-Султан с 3 до 1 рейса; Павлодар - Шымкент с 2 до 1 рейса в неделю;

сократить железнодорожные перевозки по направлению Павлодар - Алматы с 7 до 3 раз в неделю;

запретить на остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области);

приостановить деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры;

ограничить работу объектов общественного питания до 20.00;

запретить проведение совещаний в очном режиме;

перевести на дистанционный режим не менее 80% сотрудников;

рекомендовать лицам старше 65 лет не покидать места проживания без крайней необходимости за исключением случаев приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий.





В выходные и праздничные дни:

приостановить работу общественного транспорта (трамваи, автобусы, маршрутные такси);

приостановить работу непродовольственных и продовольственных крытых и открытых рынков;

приостановить работу бань, саун;

работа объектов общественного питания только в формате доставки.

Также руководству региона поручено усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, а также информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости безукоризненного соблюдения карантинного режима. Эпидемиологическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле правительства.

Ранее было принято решение вернуть блокпосты по периметру ВКО.

Также с целью стабилизации эпидситуации с 9 ноября в СКО вводится ряд ограничительных мер.

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