В Павлодаре установят блокпосты по периметру города

Также вице-премьер провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, заслушал отчет руководства местных государственных органов, департамента полиции о принимаемых мерах, сообщает сайт главы правительства.
C учетом отсутствия ПЦР-лабораторий в сельской местности заместитель премьер-министра поручил в оперативном порядке решить вопросы доступности услуги населению области.
Ералы Тугжанов отметил, что по итогам октября в регионе зафиксирован трехкратный рост заболеваемости COVID-19. Особое внимание было уделено необходимости стабилизации эпидемиологической ситуации в Павлодаре, Экибастузе и Аксу.
В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в области председателем Межведомственной комиссии поручено акимату области с 9 ноября принять ряд ограничительных мер:
- установить блокпосты по периметру Павлодара;
- установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев;
- сократить авиасообщения по направлениям: Павлодар - Алматы с 10 до 5 рейсов; Павлодар - Нур-Султан с 3 до 1 рейса; Павлодар - Шымкент с 2 до 1 рейса в неделю;
- сократить железнодорожные перевозки по направлению Павлодар - Алматы с 7 до 3 раз в неделю;
- запретить на остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области);
- приостановить деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры;
- ограничить работу объектов общественного питания до 20.00;
- запретить проведение совещаний в очном режиме;
- перевести на дистанционный режим не менее 80% сотрудников;
- рекомендовать лицам старше 65 лет не покидать места проживания без крайней необходимости за исключением случаев приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий.
В выходные и праздничные дни:
- приостановить работу общественного транспорта (трамваи, автобусы, маршрутные такси);
- приостановить работу непродовольственных и продовольственных крытых и открытых рынков;
- приостановить работу бань, саун;
- работа объектов общественного питания только в формате доставки.
Также руководству региона поручено усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, а также информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости безукоризненного соблюдения карантинного режима. Эпидемиологическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле правительства.
Ранее было принято решение вернуть блокпосты по периметру ВКО.
Также с целью стабилизации эпидситуации с 9 ноября в СКО вводится ряд ограничительных мер.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства