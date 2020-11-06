На границе ВКО и Алматинской области установят санпост

Талдыкорган. 5 ноября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению, поручено установить санитарный пост на границе Алматинской области с Восточно-Казахстанской областью. На санитарном посту будут задействованы полицейские и медицинские работники. Они будут проводить бесконтактную термометрию и анкетирование въезжающих и выезжающих.

Также приостанавливается деятельность объектов общественного питания (кафе, ресторанов, столовых, кофеен, донерных, баров), при заполняемости более 50 посадочных мест.

Остаются закрытыми детские дошкольные учреждения, за исключением дежурных групп (не более 15 человек).

Запрещается работа развлекательных объектов (ночные клубы, букмекерские конторы, детские игровые площадки в ТРЦ), бассейнов (за исключением учебно-тренировочных занятий), кинотеатров.

Разрешена деятельность с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, а также наполняемостью не больше количества посадочных мест;

перевозка людей общественным транспортом с межрейсовым интервалом не более пяти минут с 06.00 до 10.00 и 17.00 до 20.00, с 10.00 до 17.00, согласно графику, с увеличением количества транспорта на маршрутах в часы пик;

автоперевозки пассажиров между районами и городами области, а также за пределы области;

проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день).

Кроме того, будет усилена работа мониторинговых групп по проведению рейдовых проверок. Запрещается перемещение более трех человек, за исключением членов одной семьи.

При этом разрешается работа объектов туризма с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, а также заполняемостью не более 80%.

Постановление вступает в силу с 07.00 6 ноября.

Ранее главный санврач ЗКО предложил установить блокпосты на въезде в Уральск.

Напомним, по периметру ВКО возвращают блокпосты. В Петропавловске вводят карантин с установлением блокпостов по периметру города. Также в Павлодаре установят блокпосты по периметру города.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства