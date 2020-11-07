Шесть человек скончались от коронавируса в Казахстане за сутки

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, летальных случаев от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест) не зарегистрировано, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 6 ноября зарегистрировано 1879 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5608 человек, среди которых 340 детей. В стационарах находится 2646 пациентов, на амбулаторном уровне - 2962 человека. 155 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 - в состоянии крайней степени тяжести, 25 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксирован 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 51 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 721, летальных случаев - 406, выздоровевших - 29 014 человек.

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