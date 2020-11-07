В Шымкенте продлили карантин

Шымкент. 6 ноября. Kazakhstan Today - 6 ноября вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Шымкента Абдиманапа Тулебаева "О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента". Согласно документу с 9 ноября в городе продлевается карантин, передает Kazakhstan Today.

С ноля часов 9 ноября до ноля часов 23 ноября на территории Шымкента продлевается карантин и ограничительные меры.

В городе сохранится запрет на проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык той, беташар и другое), а также ограничение передвижения по городу лиц старше 65 лет.

Разрешены прогулки во дворах, посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более трех человек или членов одной семьи.

Разрешено посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов и в местах общего пользования группами не более трех человек.

При посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте, необходимо строгое соблюдение требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

Сохраняется постановление о переводе не менее 59% офисных сотрудников на дистанционную форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), с возможностью максимального сокращения рабочего времени.

Сохраняется ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в ТЦ, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей.

Ранее стало известно об ужесточении карантина в Павлодарской области.

5 ноября главный санврач ЗКО предложил установить блокпосты на въезде в Уральск.

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