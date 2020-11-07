МВК поручила усилить санитарный режим в Костанайской области

Костанай. 6 ноября. Kazakhstan Today - Председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Костанайскую область. Вице-премьер провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, заслушал отчет руководства местных государственных органов о принимаемых мерах, передает Kazakhstan Today.

Ералы Тугжанов отметил, что с начала ноября в регионе зафиксирован значительный рост заболеваемости COVID-19. Особое внимание было уделено необходимости стабилизации эпидемиологической ситуации в Костанае, Житикаринском и Карабалыкском районах области, сообщает сайт главы правительства.

Вице-премьер указал на слабую работу местных государственных органов, акиматов ряда городов и районов области по стабилизации эпидемиологической ситуации, поручил усилить контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава.

C учетом отсутствия ПЦР-тестирования в некоторых городах и районах области заместитель премьер-министра поручил в оперативном порядке решить вопросы доступности услуги населению области.

5 ноября по согласованию с Межведомственной комиссией акиматом области был принят ряд мер по ужесточению санитарного режима с 9 ноября.

Межведомственной комиссией поручено акимату области принять дополнительные ограничительные меры, в том числе сократить железнодорожные перевозки по направлениям Костанай - Караганды и Костанай - Алматы с 7 до 3 раз в неделю, а также запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области).

Также руководству региона поручено усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, а также информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости безукоризненного соблюдения карантинного режима.

В ходе рабочей поездки заместитель премьер-министра проинспектировал готовность медицинских объектов региона к возможной волне коронавирусной инфекции, в частности посетил областную больницу, предприятие по производству медицинских масок и аптечные склады.

Эпидемиологическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле правительства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства