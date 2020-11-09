Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Восемь казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, передает Kazakhstan Today.

По данным Минздрава, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 6601 человек, среди которых 397 детей. В стационарах находятся 2727 пациентов, на амбулаторном уровне - 3874 человека. 188 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 - в состоянии крайней степени тяжести, 28 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 176 случаев заболевания, один случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 59 человек.

С 1 августа зарегистрировано 29 058 заболевших, 409 случаев с летальным исходом. Выздоровели 29 138 человек.

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