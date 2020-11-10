Павлодарская область попала в "красную" зону по коронавирусу

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин поручил акимам регионов, находящихся в "красной" и "желтой" зонах, принять дополнительные меры по стабилизации ситуации и держать вопрос на особом контроле, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, во всех регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Индекс репродуктивности вируса по республике составляет 1,2, заполняемость инфекционных коек - 21%, реанимационных коек - 17%.

В красную зону вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, в желтой зоне - Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Премьер-министр поручил акимам регионов, находящихся в красной и желтой зонах, принять дополнительные меры по стабилизации ситуации и держать вопрос на особом контроле", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено:

1. Обеспечить полную готовность всех медицинских служб на центральном и региональном уровне к возможному росту заболеваемости.

2. На постоянной основе вести разъяснительную работу с населением по соблюдению ограничительных мер.

3. Совместно с пограничной службой, акиматами регионов усилить контроль за пригласительными документами от организаций здравоохранения, выдаваемых иностранцам для въезда в Казахстан.

4. Совместно с Министерством юстиции, акиматами определить перечень организаций здравоохранения в регионах, уполномоченных на выдачу приглашений иностранным гражданам для лечения на территории РК.

Министерству внутренних дел поручено усилить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением населением и субъектами бизнеса ограничительных и карантинных мер (с 17 августа в стране проведена 41 тыс. рейдовых проверок, выявлено 8,7 тыс. нарушений карантина).

Между тем в ведомстве отметили, что, благодаря проведению ранней вакцинации, всеобщему масочному режиму и мерам по дистанцированию, текущей осенью заболеваемость населения пневмонией и ОРВИ имеет устойчивую динамику к снижению. "Например, только за октябрь, по сравнению с сентябрем, число заболевших пневмонией уменьшилось на 26%, с 24,8 тыс. до 18,3 тыс., а острой респираторной вирусной инфекцией - на 7,6%, с 286,8 тыс. до 265,3 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом заболеваемость ОРВИ снизилось в 1,7 раза - с 441,2 тыс. в октябре 2019 года до 265,3 тыс. в октябре текущего года", - разъяснили в пресс-службе.

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