Эксперт: последствия второй волны коронавируса могут быть разрушительными

Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - Заведующий кафедрой внутренних болезней КазНМУ имени Асфендиярова кандидат медицинских наук Ахметжан Сугралиев рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в Европе и США и призвал казахстанцев к максимальному проявлению бдительности в условиях ухудшения эпидситуации в стране и в мире, передает Kazakhstan Today.

На сегодня число заболевших COVID-19 в мире превысило 50,1 млн человек. Свыше 116 тыс. случаев заболевания зарегистрировано в Казахстане, 14 966 из которых - в Алматы.

Сейчас в Европе, США стремительно растет заболеваемость коронавирусом, что привело к объявлению второго локдауна во многих странах Европы. Ситуация ухудшается во всем мире. По мнению специалистов, в Европе и США ухудшение ситуации связано с возвращением школьников, студентов в учебные заведения, сменой сезона, то есть снижением и нестабильностью температуры окружающей среды. Дело в том, что более холодная погода заставляет людей находиться в теплых и тесных помещениях потенциально с плохой вентиляцией, следовательно, высок риск распространения инфекции. Более того, вирусы легче выживают в холодных условиях", - сказал Ахметжан Сугралиев в интервью Региональной службе коммуникаций Алматы.

По его словам, в настоящее время имеются дополнительные опасения, что вирус коронавируса столкнется с сезоном гриппа, который обычно начинается в Казахстане в конце ноября и в декабре.

Стоит отметить, что в Казахстане учебные заведения не открывались. По мнению эксперта, наиболее вероятной причиной роста заболеваемости в РК являются близкие контакты людей в закрытых помещениях с плохой вентиляцией из-за сезонного похолодания.

Если смотреть на ежедневную статистику, то можно сказать, что ситуация в стране остается относительно стабильной, однако имеется тенденция к росту заболеваемости в РК, в частности, в Нур-Султане, Акмолинской и Павлодарской областях. Больше всего заболевших в Восточном Казахстане, в связи с чем объявлен ограничительный режим в ВКО. Но ситуация может ухудшиться в любой день, если не будут соблюдены условия санитарного режима. 31 октября была опубликована информация о работе ночного клуба в столице страны, где одновременно развлекались и веселились 1,5 тыс. молодых людей и где никто и не вспоминал о масках и социальной дистанции", - сказал Сугралиев.

По мнению эксперта, подобные мероприятия могут быстро ухудшить ситуацию в стране. Согласно данным, в Европе основную массу заболевших COVID-19 в настоящее время составляют молодые люди. Они могут заразить своих пожилых родителей, у которых очень высок риск смертельного исхода.

Недавние результаты исследования немецких ученых, опубликованные в общественной прессе, свидетельствуют о том, что основной причиной заболевания является непосредственный контакт с больным человеком или носителем вируса в местах массового скопления людей: ночных клубах, ресторанах и так далее. В подобных местах не всегда соблюдаются санитарные нормы. Во время беседы в местах массового скопления, во время разговора мелкие частицы секрета полости рта могут попадать в слизистые верхних дыхательных путей, глаз или рук, приводя к заражению человека", - подчеркнул он.

Вирус опасен тем, что в одном миллилитре мокроты пациента содержится до миллиона вирусов. Как известно, это контагиозная инфекция, отличающаяся от ее предшественников SARS-Cov-1 и MERS -CoV-MERS, которые также вызывали S (severe) тяжелый A (acute) острый R (respiratory) респираторный S (syndrome) - острый тяжелый респираторный (дыхательный) синдром. Эти аналогичные родственные вирусы не привели к такой пандемии, как COVID-19.

Данная инфекция характеризуется достаточно высокой смертностью у пациентов. При этом тромботическое осложнение - основная причина смертности более чем у 50% пациентов", - добавил эксперт.

На вопрос о наступлении в стране новой волны пандемии, он ответил, что предпосылки имеются, коронавирус продолжает циркулировать и с каждым днем регистрируется все больше случаев заражения. В связи с этим он еще раз напомнил жителям о соблюдении мер профилактики.

Очень важно соблюдать личные меры предосторожности. Прежде всего - правильное ношение масок, чтобы маска полностью прикрывала нос и рот. Кроме того, нельзя касаться рукой на улице глаз и носа из-за высокого риска переноса инфекции с руки на слизистые носа и глаз. Установлено, что люди, которые носят очки, меньше заражаются вирусной инфекцией из-за защиты слизистых глаз очками. После улицы, приходя домой, необходимо тщательно мыть руки с мылом. Обязательно соблюдение социальной дистанции в общественных местах и в транспорте. Я бы хотел призвать всех жителей Казахстана, чтобы они посмотрели, как люди в Европе соблюдают между собой социальную дистанцию в два метра", - отметил он.

Также Ахметжан Сугралиев напомнил о необходимости ограничить контакты, не проводить домашние мероприятия и не приглашать гостей. При первых признаках заболевания или если стало известно о контакте с заболевшим COVID-19, необходимо самоизолироваться.

Мы должны понимать: мы в ответе за здоровье окружающих нас людей. Не рекомендуется заниматься самолечением, особенно начинать самостоятельно принимать антибиотики, антикоагулянты, так как известно, что антибиотики на вирус не действуют, а антикоагулянты могут привести к кровотечению. Необходимо обращаться своевременно за медицинской помощью к врачу - это самый безопасный путь. В случае ухудшения состояния - госпитализация в стационар. Дело в том, что большинство умерших пациентов - это те люди, которые до критического момента оставались дома и основной причиной смертности является поздняя госпитализация", - заключил Сугралиев.

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