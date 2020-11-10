КТЖ сокращает курсирование поездов и посадку пассажиров на некоторых станциях

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - В компании "Пассажирские перевозки" сообщили о сокращении курсирования пассажирских поездов в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях, передает Kazakhstan Today.

С 9 ноября текущего года временно изменяется периодичность курсирования пассажирских поездов №705/706 Алматы - Петропавловск с ежедневного на через день и №31/32 Павлодар - Алматы по назначенным датам", - проинформировали в пресс-службе компании.

Также временно запрещена продажа билетов и посадка/высадка пассажиров на все станции в следующих областях:

в Акмолинской области за исключением станций Атбасар, Ерейментау, Аршалы, Курорт "Боровое", Есиль, Макинка, Акколь, Жалтыр и Кокшетау, где расположены вокзалы 1-го, 2-го и 3-го класса;

в Павлодарской области за исключением станций Павлодар, Экибастуз, Аксу-2 и Бозшаколь;

в Костанайской области за исключением станций Костанай, Тобол, Кушмурун, Есиль, Аркалык и Железорудная;

в Северо-Казахстанской области запрещаются движения транзитных пассажирских поездов без посадки/высадки пассажиров через все станции.





Кроме того, продлевается временное сокращение периодичности курсирования пассажирских поездов №68/67 Нур-Султан / Нурлы жол - Оскемен-1 на один раз в неделю и №351/352 Алматы-2 - Оскемен-1 на через день до конца текущего года.

Для выезда пассажиров железнодорожным транспортом со станции Петропавловск необходимо обязательное наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом, с датой выдачи результата не более 3 суток. При отсутствии справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, также запрещается допуск встречающих/провожающих лиц в здания железнодорожных вокзалов", - проинформировали в компании.

Пассажиры, ранее оформившие проездные билеты на отмененные поезда и запрещенные стоянки, а также в случае отсутствия справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 либо ее недействительности могут произвести возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Возврат билетов производится в сроки, предусмотренные Правилами перевозок пассажиров, не позднее 1 часа с момента отправления поезда, со станции, указанной в билете. Возврат платежей производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Всю справочную информацию о порядке курсирования пассажирских поездов можно узнать по справочному номеру 105.

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