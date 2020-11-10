Главный санврач внес изменения в правила пересечения госграницы

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач РК внес изменения в постановление о пунктах пропуска на государственной границе, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с постановлением, все прибывшие лица при пересечении границы Казахстана обязаны представить справку об отрицательном ПЦР-тесте на КВИ. С даты выдачи справки должно пройти не более трех суток. Исключение предусмотрено для детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих.

Водители, занимающиеся международными грузовыми перевозками, следующие транзитом через территорию Казахстана, должны проходить термометрию и анкетирование.

Водители, занимающиеся международными грузовыми перевозками в двустороннем сообщении по территории РК; лица, связанные с перевозочной деятельностью на морском и речном транспорте должны проходить термометрию, анкетирование и предъявить справку. При отсутствии последней граждане РК проходят лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР и после забора материала могут следовать по маршруту до места назначения.

При отсутствии справки не будут допущены к посадке на борт воздушного судна пассажиры, не являющиеся гражданами Казахстана.

Прибывшие граждане Казахстана при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После получения результатов лабораторного обследования на КВИ, прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Прибывшие лица с положительным результатом на КВИ госпитализируются в инфекционный стационар.

9 ноября еще одна область попала в "красную" зону по коронавирусу.

В КТЖ принято решение о сокращении курсирования поездов и посадки пассажиров на некоторых станциях.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства