Семь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 ноября зарегистрировано 1905 летальных случаев от коронавируса.





На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7262 человека, среди которых 384 детей. В стационарах находится – 2 891 пациент, на амбулаторном уровне – 4 371 человек. 194 человек находятся в тяжелом состоянии, 21 – крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 115, летальных случаев - 410, выздоровевших - 29 203 человек.

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