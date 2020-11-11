Семь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 ноября зарегистрировано 1905 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7262 человека, среди которых 384 детей. В стационарах находится – 2 891 пациент, на амбулаторном уровне – 4 371 человек. 194 человек находятся в тяжелом состоянии, 21 – крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 9 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 117 336 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 115, летальных случаев - 410, выздоровевших - 29 203 человек.
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