Карантин продлили в ВКО

Усть-Каменогорск. 10 ноября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области до 25 ноября продлили карантин, передает Kazakhstan Today.

Исполняющая обязанности главного санврача ВКО Гульмира Тагаева подписала постановление "О продлении ограничительных мер по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области №24".

Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с ноля часов 11 ноября до ноля часов 25 ноября 2020 года на всей территории Восточно-Казахстанской области", - говорится в документе.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Акимам городов и районов поручено:

- сохранить границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и районов.

- обеспечить контроль за недопущением проведения корпоративных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий в частных домовладениях и строениях, в том числе арендуемых;

- продолжить работу волонтеров по доставке товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарственных средств для лиц старше 65 лет и социально защищаемых слоев населения;

Будет продолжена дезинфекция в подъездах, лифтах, паркингах, детских и дворовых площадках согласно графикам.

Продолжат работу 15 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах в Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской (3 поста), Карагандинской (1 пост), Павлодарской (2 поста) областей, на автопереходах через государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Аул", "Уба", (Шемонаихинский район - 1, Бородулихинский район - 1) и по Усть-Каменогорску - 7 постов.

Обеспечить с 10 ноября работу 2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах в Восточно-Казахстанской области на автопереходах через государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Бахты", "Майкапчагай" (Урджарский район - 1, Зайсанский район - 1)", - сказано в постановлении.

Запрещается въезд выезд граждан на территорию области и Усть-Каменогорска и выезд с их территорий, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении.

Сохраняется запрет на:

1) проведение зрелищных, спортивных мероприятий, мирных собраний, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки) и других массовых мероприятий, в том числе на дому;

2) работу развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, кинотеатры, букмекерские конторы, фуд-корты);

3) функционирование внутриобластных автобусных, микроавтобусных и иных пассажирских перевозок между районами и городами области, а также автовокзалов, автостанций и иных предприятий пассажирского транспорта, за исключением маршрутов, обслуживающих поселок Касыма Кайсенова Уланского района, поселок Опытное поле, село Ушановское, поселок Белоусовка Глубоковского района.

При этом при пересечении санитарного поста водители общественных транспортных средств указанных маршрутов предъявляют свидетельство установленного образца, выданное ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО", путевой лист, график движения.

4) проведение аудио-, фото- и видеосъемки медицинских работников в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, при оказании медицинской помощи на дому, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных, в соответствии с постановлением ГГСВ РК от 23 октября 2020 года №57 и статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

В городе Усть-Каменогорске сохранить запрет, а в городах Риддере, Серебрянске и поселке Новая Бухтарма района Алтай ввести запрет на функционирование следующих объектов:

1) кинотеатров;

2) бань, саун;

3) бассейнов;

4) театров;

5) объектов культуры, библиотек, музеев;

6) фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, спа-центров / салонов.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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